الجالية اليمنية في إيران تُحيي الذكرى السنوية لشهداء اليمن

تزامناً مع أسبوع الشهيد، نظّمت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع اتحاد طلاب اليمن والجالية اليمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فعاليات المعرض السنوي لأسبوع الشهيد في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن معرض الشهداء، افتتحَ اليوم الإثنين، تكريما لشهداء اليمن الذين ارتقوا خلال الحروب الطويلة مع العدوان، وتكريماً لأرواح شهداء العالم الإسلامي.

وضمّ المعرض صوراً ومجسماتاً لشهداء محور المقاومة، ارتقوا في مواضع عديدة على طول تاريخ الصراع مع قوى الاستكبار والعدو الصهيوني.

وجاء المعرض الذي سيستمر إلى يوم الغد الثلاثاء، بالتزامن مع أسبوع الشهيد في اليمن، والذي يحييه هذا الشعب المؤمن في كل عام، تكريماً لشهدائِهِم الأبرار وتأكيداً منهم على أهمية عقيدة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والذود عن المستضعفين.

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