عدسة مهر في معرض شهداء أنصار الله بالعاصمة طهران/ صور

بحضور السفير اليمني في طهران السيد "إبراهيم الديلمي"وعدد من المسؤولين الإيرانيين، وبالتزامن مع اسبوع الشهيد في اليمن، تم افتتاح معرض الشهداء في حسينية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء أن اتحاد طلاب اليمن في إيران؛ وتحت إشراف سفارة بلادهم، افتتحَ معرضاً لتكريم شهداء اليمن الذين ارتقوا خلال الحروب الطويلة مع العدوان.

وضمّ المعرض أيضاً صوراً ومجسماتاً لشهداء محور المقاومة كافة، الذين ارتقوا في مواضع عديدة على طول تاريخ الصراع مع قوى الاستكبار والعدو الصهيوني.

وجاء هذا المعرض الذي اختُتِمَ أمس الثلاثاء بالتزامن مع أسبوع الشهداء في اليمن الذي يحييه أحرار اليمن في كل عام تكريماً لشهدائِهِم الأبرار وتأكيداً منهم على أهمية عقيدة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والذود عن المستضعفين.

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