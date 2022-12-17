انطلاق حملة الکترونیة في کشمیر ضد نشر شارلي ایبدو لصور مسیئة لقائد الثورة الاسلامية +صور

اطلق الشعب الكشميري حملة الكترونية واسعة ضد نشر رسوم ساخرة لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي في صحیفة شارلي إبدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلق الشعب الكشميري حملة اكترونية واسعة ضد العمل السخيف الذي أقدمت عليها مجلة شارلي إبدو في نشر رسوم ساخرة لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي.

ونشر علی مواقع التواصل الاجتماعی صور لمواطنین یحملون صور قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي وعلیها وسم (#OurLeader) رفضا لإسائة الصحیفة الي سماحته.

وفی عام 2006 نشرت الصحیفة كاريكاتيرات مسيئة، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أثارت موجة غضب واسعة في العالم الإسلامي انذاك، ولاحقا وقع هجوم مسلح على مقر الصحيفة بسببها.

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