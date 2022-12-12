الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات في الاتحاد الاوروبي وبريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، وفقا لموافقات السلطات المختصة، وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء متبادل، تضيف الكيانات والأشخاص التاليين بقائمة عقوباتهم بسبب أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والتحريض على العنف ونشر الكراهية الذي تسبب في اضطرابات وعنف وأعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأمة الإيرانية.

** تخضع المؤسسات الاوروبية التالية للعقوبات:

1- راديو فاردا(القسم الفارسي من إذاعة أوروبا الحرة).

2- راديو زمانه.

3- مجلة شارلي ابدو.

4- شركة Water Engineering Trading GmbH (W.E.T.) ، المشاركة في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب المفروضة على الشعب الإيراني.

5- شركة Gidlemeister Projekta GmbH ، المشاركة في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب المفروضة على الشعب الايراني.

** يخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للعقوبات:

1- مايكل تراوترمان ، قائد الاتصال بالقوات الجوية الألمانية وقاعدة رامشتاين الجوية.

2- العقيد هولجر كونكيل قائد القوات الألمانية في العراق.

3- إريك دافيد ، محامي زمرة المنافقين في معسكر أشرف وليبرتي ومحكمة العدل الأوروبية.

4- برنار كوشنير سياسي ودبلوماسي فرنسي.

5- هانا نيومان عضو البرلمان الأوروبي.

6- ريتا سوسموت ، رئيسة البرلمان الألماني السابقة.

7- كلوديا روث ، نائبة رئيس البرلمان الألماني السابقة.

8- فولكر بيك ، عضو سابق في البرلمان الألماني.

9- نوربرت لاميرت ، عضو سابق في البرلمان الألماني.

10- كرامب كارينباور - وزير الدفاع الألماني الأسبق.

** كما تخضع المؤسسات البريطانية التالية للعقوبات:

1- قاعدة مينويث هيل العسكرية، قاعدة الاستخبارات البريطانية في يوركشاير (سلاح الجو الملكي البريطاني مينويث هيل).

2- مرفق الدعم البحري البريطاني (NSF) ومقره ميناء سلمان، البحرين.

3- اللجنة البرلمانية لإيران حرة (BCFIF).

4- معهد توني بلير للتغيير العالمي.



** يخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للعقوبات:

1- روبرت جينريك وزير الهجرة (نائب وزير الداخلية).

2- الأدميرال توني راداكين رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية.

3- المارشال الجوي مارتن إليوت سامبسون، مستشار وزير الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

4- كين ماكالوم، المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (MI5).

5- فيل زوج، رئيس سجن دورهام في إنجلترا.

6- النقيب ستيف كيلفينغتون، قائد قاعدة وادينجتون في إنجلترا.

7- جون سبيلار نائب مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب العمل في مجلس العموم البريطاني.

8- اللورد ألتون، عضو مجموعة الممثلين غير المنتسبين لمجلس اللوردات.

9- ماتيو أفورد، عضو البرلمان عن حزب المحافظين.

10- ديفيد جونز، نائب عن حزب المحافظين.

11- واين دافيد، عضو البرلمان عن حزب العمل.

12- مارك وليامز، عضو سابق في البرلمان البريطاني.

13- جيفري بيندمان، رئيس المعهد البريطاني لحقوق الإنسان.

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى الجمهورية الإسلامية ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الإقليم الخاضع لولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية. وستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

وتعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية التعامل مع هؤلاء الأشخاص والمؤسسات انتهاكا للالتزامات الدولية.

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