قائد الثورة يزور قبور عدد من الشهداء

خلال زيارته إلى روضة الشهداء في «بهشت زهراء» صباح اليوم، جال الإمام الخامنئي وحضر عند قبور عدد من شهداء مكافحة الإرهاب والدفاع عن المقدسات في المنطقة، والشهداء المجهولين، وكذلك الشهداء الأطباء والممرضين الذين فقدوا أرواحهم خلال مكافحة كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جال قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي خلال زيارته إلى روضة الشهداء في «بهشت زهراء» صباح اليوم، وحضر عند قبور عدد من شهداء مكافحة الإرهاب والدفاع عن المقدسات في المنطقة، والشهداء المجهولين، وكذلك الشهداء الأطباء والممرضين الذين فقدوا أرواحهم خلال مكافحة كورونا.

وزار سماحة قائد الثورة الإسلامية قبور شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الرابعة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاريخية للامام الخميني (رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكي البائد بعد عشرة ايام على وصول الامام (رض).

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