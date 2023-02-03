قائد الثورة: فتياتي العزيزات بجهودكن افعلن شيئا حتي تصبحن من أعظم نساء البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بارك سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال هذا الحفل هؤلاء الناشئات بعيدهن واحتفالهن بالتكليف الشرعي.

وقال سماحته ان هؤلاء الفتيات الناشئات قد خرجن من مرحلة الطفولة وأصبحن من الناشئات ويجب عليهن ان يتحملن المسؤولية وبامكانهن التاثير على صديقاتهن في العائلة والمدرسة واماكن اللعب ودعوة الآخرين نحو الصراط المستقيم، وهذه مسؤولية على عاتقنا اجمعين.

كما أوصى سماحة قائد الثورة الاسلامية هؤلاء الفتيات بنسج الصداقة مع الباري سبحانه وتعالى قائلا " انكن وبقلوب ملئها النورانية والضياء والنقاوة بامكانكن نسج الصداقة مع الخالق العظيم جل جلاله، ومن سبل هذه الصداقة هو التوجه وحضور القلب في الصلوات حينما تتكلّمون مع ربّكن جلّ وعلا، فلذلك عليكن بتعلم معاني وفهم ترجمة كلمات الصلاة، وان السبيل الآخر لنسج الصداقة مع الرب الرحيم جل وعلا هو اطاعته في فعل ما يأمر به سبحانه وتعالى وعدم ارتكاب ما ينهى عنه جل وعلا.

واوضح سماحة قائد الثورة الاسلامية الى تلألؤ النساء العظيمات والمؤثرات في تاريخ ايران، قائلا " ان عدد النسوة البارزات والمتصديات للمسؤوليات في بلادنا اليوم في مختلف القطاعات العلمية والعملية والجهادية التي هي مبعث فخر للبلاد، هو كبير واكثر من الماضي، وعليكن ايضا التجهد في الدراسة وقراءة الكتب والعمل والتفكير لكي تصبحن في المستقبل من النساء العظيمات في بلدكن الحبيب".

واضاف سماحة آية الخامنئي " بامكانكن القيام بدور في هذا النضال الكبير الذي بدأه الشعب الايراني منذ عهد الثورة الاسلامية ضد الظلم والبؤس والتمييز، كما قامت بذلك في الماضي الكثير من النسوة، واليوم بامكان الشعب ان يطلع على الجهود البارزة التي بذلتها هؤلاء النسوة، طوال سنوات الثورة الاسلامية .

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