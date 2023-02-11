إيران المجتمع ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٩:٠٥ Download photos تقرير مصوّر؛ مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة/ صور يعرض هذا التقرير، صور متفرّقة لأبناء الشعب الإيراني، يحتفلون بالذكرى ال 44 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة. سمات قائد الثورة الإسلامية مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ايران محتوى ذات صلة مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران الشعب الايراني يحيي غدا ذكرى انتصار الثورة الاسلامية احتفال في القاهرة لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية مسيرات شعبية مليونية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
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