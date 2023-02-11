١١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٩:٠٥

تقرير مصوّر؛

مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة/ صور

يعرض هذا التقرير، صور متفرّقة لأبناء الشعب الإيراني، يحتفلون بالذكرى ال 44 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.

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