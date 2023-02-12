اللواء باقري: مشاركة الشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة أبطلت مؤامرات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار اللواء محمد باقري، خلال خطاب له في اجتماع صباح اليوم الأحد، إلى المشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات ذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية، امس السبت، قائلا: "ان الشعب الايراني البصير أبطل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم الشريرة بحضوره النشط والملحمي في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية".

واعتبر ان مشاركة الشعب الايراني في مسيرات هذا العام زادت بنسبة 30٪ مقارنة بمشاركته عام واحد قبل انتشار فيروس كورونا، مشددا: "ان هذه المشاركة تدل على أن الشعب الايراني عندما يرى مؤامرات الاعداء، يتحرك بجدية اكثر".

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أن المشاركة الملحمية الشعبية في مسيرات ذكرى الـ 44 لانتصار الثورة، تمثل وحدة وتضامن الأمة الإسلامية الإيرانية وقوة نظام الجمهورية الاسلامية.

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