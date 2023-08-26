مالتي مدیا الصور ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ Download photos تقرير مصور ... الزوار الباكستانيين يدخلون من حدود ريمدان الى الاراضي الايرانية دخل الزوار الباكستانيين من حدود ريمدان الى الاراضي الايرانية لاستكمال مسيرة زيارة الاربعين . سمات زيارة الاربعين باكستان ايران محتوى ذات صلة مرثية جديدة للمنشد " ميثم مطيعي " حول زيارة الاربعين / فيديو 700 ألف زائر إيراني وأجنبي يدخلون العراق عبر 6 منافذ حدودية أجواء كربلاء المقدسة في اربعينية الامام الحسين (ع) / صور "مشاية" مسيرة الاربعين الحسيني في المدن الجنوبية للعراق / صور حوار مع احد اصحاب المواكب الحسينية في العراق / فيديو
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