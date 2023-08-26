٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٥

تقرير مصور ... الزوار الباكستانيين يدخلون من حدود ريمدان الى الاراضي الايرانية

دخل الزوار الباكستانيين من حدود ريمدان الى الاراضي الايرانية لاستكمال مسيرة زيارة الاربعين .

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