700 ألف زائر إيراني وأجنبي يدخلون العراق عبر 6 منافذ حدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ايمان محرابي نيا إلى أن طريق مدينة إيلام-مهران(منفذ زرباطية في الجانب العراقي) يشهد مرور أكبر عدد من زوار الأربعين وان حركة المرور في هذا المحور مكثفة جدا، داعيا الزوار ان يتجهوا إلى منافذ خسروي، وباشماق وتمرجين، نظرا للبنية التحتية والطاقات التي تم إنشاؤها في هذه المنافذ لمرور الزوار بشكل أسهل.

تابع:" أنه بحسب التقارير هناك نحو 57 ألف مركبة متوقفة في مدينة مهران"، وقال: "حتى الآن خرج 700 ألف زائر البلاد، عبر 6 منافذ حدودية، وهي مهران، وشلمجة، وخسروي، وجذابه، وباشماق، وتمرجين.

وبحسب قوله فإن الحصة الأكبر من مرور الزوار عبر الحدود تتعلق بمنفذ مهران بنسبة 59%. ويأتي بعده منفذ شلمجة بنسبة 21%، وجذابة بنسبة 9%، وخسروي بنسبة 4%، وباشماق بنسبة 2%، وتمرجين بنسبة 2%.

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