مالتي مدیا الصور ١٧ يونيو ٢٠٢٤ - ١٦:٥٨ Download photos بالصور...إقامة صلاة عيد الأضحى في مدينة مشهد المقدسة أقام أهالي مدينة مشهد المقدسة صلاة "عيد الأضحى" اليوم الاثنين عند ضريح الامام الرضا (ع). سمات صلاة عيد الاضحى عيد الاضحى مدينة مشهد الحجاج الايرانيين محتوى ذات صلة قائد الثورة الاسلامية: انتصار الشعب الفلسطيني امر محتم وفاة 11 حاجاً إيرانياً في السعودية منذ بدء موسم الحج حتى الآن مخبر: نأمل انتهاء حرب الابادة للكيان الصهيوني ضد الشب الفلسطيني بتعزيز الوحدة والمودة بين المسلمين اقامة صلاة عيد الأضحى في طهران بإمامة حجة الاسلام حاج علي اكبري
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