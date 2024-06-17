١٧ يونيو ٢٠٢٤ - ١٦:٥٨

بالصور...‌إقامة صلاة عيد الأضحى في مدينة مشهد المقدسة

أقام أهالي مدينة مشهد المقدسة صلاة "عيد الأضحى" اليوم الاثنين عند ضريح الامام الرضا (ع).

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