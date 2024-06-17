مخبر: نأمل انتهاء حرب الابادة للكيان الصهيوني ضد الشب الفلسطيني بتعزيز الوحدة والمودة بين المسلمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر الرئيس الايراني رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضخى المبارك قال فيها: "الآن، وقد يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بهذا العيد العظيم، بينما فقد مضى أكثر من 9 أشهر والأمة الإسلامية تواجه كارثة في فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، والمجتمع الدولي يقف متفرجا على قتل المظلومين والمضطهدين في غزة المقاوم".



وأعرب مخبر عن أمله في أن يشهد العالم انتهاء حرب الإبادة التي يشنها النظام الصهيوني ضد الفلسطينيين المضطهدين في قطاع غزة، وتعزيز الوحدة والمودة بين الأمة الإسلامية.



كما أعرب عن أمله في أن يشهد الناس في العالم السلام والأمن والتعاطف والعدالة.



عيد الأضحى يصادف استعداد النبي إبراهيم (ع) للتضحية بابنه النبي إسماعيل (ع) بأمر الله.



يحتفل المسلمون بالعيد من خلال التضحية بالماشية. ويتم تقاسم اللحوم بين العوائل والأصدقاء ويتم التبرع بها أيضًا للفقراء.



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