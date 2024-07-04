أكبر علم لفلسطين في العالم يرفرف فوق سماء العاصمة طهران

رَفَع أَهالي شهداء "طوفان الأقصى" علم بلادهم، على أعلى "سارية علم" في إيران والمنطقة، بحضور ممثل حركة الجهاد الإسلامي، السيد "ناصر أبو شريف"، ومسؤولين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ووفقا لمراسل وكالة مِهر للأنباء، أنه على خلفية استضافت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لعدد من أُسر شهداء "طوفان الأقصى"، نَظٌم القائمون على الاستضافة فعالية، تم خلالها رفع عَلم فلسطين _تبلغ مساحته "١٠٢٠" متر مربع على أكبر سارية علم في إيران والمنطقة.

وَ عكست عيون الناظرين إلى العلم، مشاعر عز وَفَخِر وصمود وألم وامتنانٌ وأَمل.

وثمٌن ممثل حركة الجهاد الإسلامي في أيران، السيد "ناصر أبو شريف" هذه الخطوة، لما فيها من رفع معنويات أُسَر شهداء " طوفان الأقص".

وتَستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجموعة من أُسَر شهداء "طوفان الأقصى"؛ ممن هم من أهلِ غزة أو الذين استشهدوا على الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، أمثال كتيبة الشهيد "علي الأسود"، وغيرها من الكتائب والأبطال الذين استشهدوا على طريق القدس.

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