السيد نصرالله يستقبل وفدا قياديا من حركة حماس

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة، حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق،

كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏

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