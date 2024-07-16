مالتي مدیا الصور ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ Download photos تقرير مصور...مراسم قراءة خطبة ليلة عاشوراء في مرقد الامام الرضا عليه السلام أقيمت مراسم قراءة خطبة ليلة عاشوراء من قبل خدام الامام الرضا عليه السلام في مرقد الامام في مدينة مشهد المقدسة. سمات مرقد الامام الرضا (ع) استشهاد الامام الحسين مدينة مشهد المقدسة محتوى ذات صلة إقامة مراسم عزاء ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة احياء مراسم يوم عاشوراء في جميع انحاء إيران + صور+ فيديو يوم عاشوراء ....يوم تجديد البيعة والولاء للحسين وثورته ومبادئه شريط فيديو...اجواء سوق تبريز في يوم عاشوراء شريط فيديو...الأخوّة بين الشيعة والسنة تحت راية الامام الحسين عليه السلام في تالش شاهد...البحرينيون المقيميون في ميناء "لنجه" الايراني يحيون مراسم العزاء في تاسوعاء الامام الحسين(ع) مسقط... استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر نتيجة هجوم ارهابي على مجلس حسيني فیدیو....زوار مرقد الامام الحسين(ع) في كربلاء يحيون تاسوعاء الحسين واخيه العباس عليهما السلام
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