١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢

تقرير مصور...مراسم قراءة خطبة ليلة عاشوراء في مرقد الامام الرضا عليه السلام

أقيمت مراسم قراءة خطبة ليلة عاشوراء من قبل خدام الامام الرضا عليه السلام في مرقد الامام في مدينة مشهد المقدسة.

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