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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٩ ص

شريط فيديو...اجواء سوق تبريز في يوم عاشوراء

شريط فيديو...اجواء سوق تبريز في يوم عاشوراء

اقام اهالي تبريز بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام مجلس عزاء في سوق تبريز.

تحميل 79 MB

رمز الخبر 1946550

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