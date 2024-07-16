https://ar.mehrnews.com/news/1946550/ ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ١١:٠٩ ص رمز الخبر 1946550 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ١١:٠٩ ص شريط فيديو...اجواء سوق تبريز في يوم عاشوراء اقام اهالي تبريز بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام مجلس عزاء في سوق تبريز. تحميل 79 MB رمز الخبر 1946550 کپی شد محتوى ذات صلة احياء مراسم يوم عاشوراء في جميع انحاء إيران + صور+ فيديو شريط فيديو...الأخوّة بين الشيعة والسنة تحت راية الامام الحسين عليه السلام في تالش تقرير مصور...مراسم قراءة خطبة ليلة عاشوراء في مرقد الامام الرضا عليه السلام إقامة مراسم عزاء ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة سمات يوم عاشوراء الامام الحسين اهالي تبريز
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