٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٧:٤٨

فیديو..أجواء مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في يوم اربعينية الامام الحسين(ع)

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة أجواء مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في يوم اربعينية الامام الحسين(ع) .

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