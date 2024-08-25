مالتي مدیا الفيديو ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٧:٤٨ فیديو..أجواء مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في يوم اربعينية الامام الحسين(ع) يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة أجواء مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في يوم اربعينية الامام الحسين(ع) . سمات زيارة الاربعين 1446 مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) الامام الحسين محتوى ذات صلة فيديو....الشيخ محمد قدروة يتحدث عن تجربته من الحضور في موكب نداء الاقصى العراق...العتبة العباسية تعلن أعداد الزائرين المشاركين في زيارة الأربعين شاهد بالفيديو...مواطن غزاوي شارك في مسيرة الاربعين بكربلاء يروي كيف أصبحت عائلته ضحية وحشية اسرائيل بالصور... الملايين يحيون الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة قائد الثورة الاسلامية: المعركة بين جبهة الحق وجبهة الباطل لا تنتهى ابدا
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