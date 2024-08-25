العراق...العتبة العباسية تعلن أعداد الزائرين المشاركين في زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتمدت العتبة العباسية المقدسة على منظومة عدّ إلكتروني دقيقة تعمل بالذكاء الاصطناعي في إحصاء الوافدين إلى كربلاء المقدسة، عبر الطرق التي يسلكها الزائرون وأبواب العتبة المقدسة.

وجاء في بيان العتبة المقدسة:

نرفع أحرّ التعازي لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه والمراجع العظام، والعالم الإسلامي أجمع، لا سيّما عراق الأنبياء والأوصياء والأولياء، بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، سائلين الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يُرجع زائري أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) إلى مدنهم وأوطانهم سالمين غانمين بقبول الأعمال والطاعات.

وكعادتها منذ أكثر من ۱۳ قرنًا، تشرفت مدينة كربلاء المقدسة بضيوف وزوار سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) في موسم الزيارة الأربعينية المباركة لهذا العام ١٤٤٦ هـ، وكان لخدمة العتبات المقدسة شرف عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام، وشملت هذه الخدمات العديد من الفعاليات الطبية والخدمية والعزائية، ومنها خدمة توثيق أعداد الزائرين بمنظومة العدّ الإلكتروني للقادمين إلى مداخل مدينة كربلاء المقدسة الرئيسة من قبل شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة، وللعام التاسع على التوالي، والتوثيق التحليلي الإحصائي لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدسة من قبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائية. فبلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة للمدة من يوم ۱ صفر الخير لغاية الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا يوم ٢٠ صفر الخير، وفقًا لمنظومة العدّ الإلكتروني وعلى أربعة مداخل رئيسية هي (بغداد - كربلاء)، (نجف - كربلاء)، (بابل - كربلاء)، (حسينية - كربلاء)، لهذا العام حوالي (21,480,525) واحدًا وعشرين مليونًا وأربعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وخمسة وعشرين زائرًا.

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