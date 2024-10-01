١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٥:٢٧

تقرير مصور ... اجتماع كبير لـ 14 ألف طالب من طلاب طهران في ساحة فلسطين

اجتمع صباح اليوم في ساحة فلسطين، 14 ألف طالب من طلاب مدينة طهران لتعزيز جبهة المقاومة.

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