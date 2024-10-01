مالتي مدیا الصور ١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٥:٢٧ Download photos تقرير مصور ... اجتماع كبير لـ 14 ألف طالب من طلاب طهران في ساحة فلسطين اجتمع صباح اليوم في ساحة فلسطين، 14 ألف طالب من طلاب مدينة طهران لتعزيز جبهة المقاومة. سمات ايران طهران جبهة المقاومة محتوى ذات صلة أيها الصهاينة إحذروا الموت القادم من العراق!! الخارجية الإيرانية ترسل ممثلها الخاص إلى لبنان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: الكيان الصهيوني يائس ولن ينتصر بالعمليات النفسية عند زيارته للجرحى اللبنانيين...اللواء سلامي: إيران ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان +الصورة
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