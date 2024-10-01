  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢٦ م

عند زيارته للجرحى اللبنانيين...اللواء سلامي: إيران ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان +الصورة

عند زيارته للجرحى اللبنانيين...اللواء سلامي: إيران ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان +الصورة

زار قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي صباح اليوم الثلاثاء، أحد المستشفيات في مدينة مشهد المقدسة وتفقد جرحى الأحداث الأخيرة في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد اللواء سلامي اليوم، خلال زيارته لجرحى أحداث لبنان الأخيرة في مشهد، على أن إيران الإسلامية ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان، وقال: "ان معنوياتكم العالية في هذه الاوضاع جديرة بالثناء".

عند زيارته للجرحى اللبنانيين...اللواء سلامي: إيران ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان +الصورة

وردا على سؤال أحد مقاتلي حزب الله في المستشفى الذي سأل كيف سنحت لكم الفرصة لزيارتنا وأنتم مشغولون إلى هذه الدرجة؟ قال قائد حرس الثورة: "لن ننساكم أبدًا وأهم همنا أنتم أيها الأعزاء".

وذكر اللواء سلامي أن النصر الإلهي حليف لمقاتلي حزب الله المخلصين وأضاف: "ان الارادة الالهية هى انتصار جبهة الاسلام وإن شاء الله في المستقبل القريب ستذوق الأمم الحرة في العالم النصر".

عند زيارته للجرحى اللبنانيين...اللواء سلامي: إيران ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان +الصورة

وفي هذا اللقاء، أعرب جرحى حزب الله عن شكرهم وتقديرهم لحسن ضيافة الشعب الإيراني، وخاصة الموظفين المجتهدين والرائعين على علاجهم ودعمهم ورفقتهم مع حزب الله في الأوقات الصعبة والحرجة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949115

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات