عند زيارته للجرحى اللبنانيين...اللواء سلامي: إيران ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان +الصورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد اللواء سلامي اليوم، خلال زيارته لجرحى أحداث لبنان الأخيرة في مشهد، على أن إيران الإسلامية ستقف إلى جانب الشعب المظلوم في غزة ولبنان، وقال: "ان معنوياتكم العالية في هذه الاوضاع جديرة بالثناء".

وردا على سؤال أحد مقاتلي حزب الله في المستشفى الذي سأل كيف سنحت لكم الفرصة لزيارتنا وأنتم مشغولون إلى هذه الدرجة؟ قال قائد حرس الثورة: "لن ننساكم أبدًا وأهم همنا أنتم أيها الأعزاء".

وذكر اللواء سلامي أن النصر الإلهي حليف لمقاتلي حزب الله المخلصين وأضاف: "ان الارادة الالهية هى انتصار جبهة الاسلام وإن شاء الله في المستقبل القريب ستذوق الأمم الحرة في العالم النصر".

وفي هذا اللقاء، أعرب جرحى حزب الله عن شكرهم وتقديرهم لحسن ضيافة الشعب الإيراني، وخاصة الموظفين المجتهدين والرائعين على علاجهم ودعمهم ورفقتهم مع حزب الله في الأوقات الصعبة والحرجة.

/انتهى/