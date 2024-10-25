مالتي مدیا الصور ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٦:١٩ Download photos تقرير مصور ... تشييع جثمان الشهيد الدكتور "علي حيدري" في مدينة قم المقدسة أقيمت اليوم مراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد الدكتور علي حيدري بعد صلاة الجمعة في مدينة قم المقدسة. سمات الشهيد علي حيدري مدينة قم المقدسة ايران محتوى ذات صلة وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب فيديو... مراسم تشييع جثمان الشهيد الدكتور "علي حيدري" في مرقد الامام الخميني (رض) إيرواني: على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل حاسم لمحاسبة الکیان الصهیونی ايران تدعو لتشكيل لجنة الفصل العنصري للكيان الاسرائيلي
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