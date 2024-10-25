٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٦:١٩

تقرير مصور ... تشييع جثمان الشهيد الدكتور "علي حيدري" في مدينة قم المقدسة

أقيمت اليوم مراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد الدكتور علي حيدري بعد صلاة الجمعة في مدينة قم المقدسة.

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