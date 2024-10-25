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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٠ ص

بعد استشهاد إيرانيين اثنين في لبنان؛

إيرواني: على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل حاسم لمحاسبة الکیان الصهیونی

إيرواني: على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل حاسم لمحاسبة الکیان الصهیونی

قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن عقب استشهاد إيرانيين اثنين في بيروت على يد الکیان الإسرائيلي: على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الخميس بالتوقيت المحلي حول استشهاد معصومة كرباسي في منطقة جونية المكتظة بالسكان في بيروت، وعلي حيدري، الطبيب المجاهد في بيروت: هذه الجرائم ليست فقط انتهاكا واضحا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل هي أيضا اعتداء مباشر على جهود المجتمع الدولي لدعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من مجلس الأمن أن يدين هذه الأعمال الشنيعة بشكل حاسم، وأن يتخذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إجراءات حاسمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للميثاق والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الدولي".

وتابع القول لا تشكل هذه الجرائم انتهاكا واضحا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه فحسب، بل إنها أيضا اعتداء مباشر على جهود المجتمع الدولي لدعم المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1949940

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