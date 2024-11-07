٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٤:٢١

بالصور...لقاء اعضاء مجلس خبراء القيادة مع قائد الثورة الاسلامية

التقى اعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم الخميس مع سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

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