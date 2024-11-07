مالتي مدیا الصور ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٤:٢١ Download photos بالصور...لقاء اعضاء مجلس خبراء القيادة مع قائد الثورة الاسلامية التقى اعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم الخميس مع سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. سمات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اعضاء مجلس خبراء القيادة محتوى ذات صلة قائد الثورة: النضال المستمر في لبنان وفلسطين سيؤدي حتماً إلى انتصار جبهة المقاومة في ذكرى مولودها...فضائل السيّدة زينب الكبرى عليها السّلام اللواء سلامي: عمليتي الوعد الصادق (1و2) اظهرت ارادة إيران في التصدي لاي نوع من العدوان
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