مالتي مدیا الصور ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٠ Download photos تقرير مصور... احتفال اهالي مدينة طهران بانتصار مقاومة الشعب الفلسطيني احتفل اهالي العاصمة الايرانية طهران بانتصار المقاومة الفلسطينة في غزة واجبار الاحتلال على قبول وقف اطلاق النار. سمات طهران غزة وقف اطلاق النار محتوى ذات صلة عراقجي يعرب عن أمله في تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل عراقجي:نرحب بالاتفاق الذي يأتي نتيجة صمود المقاومة والشعب الفلسطيني احتفالات في طهران والعديد من المحافظات الايرانية بانتصار غزة +فيديو
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