١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٠

تقرير مصور... احتفال اهالي مدينة طهران بانتصار مقاومة الشعب الفلسطيني

احتفل اهالي العاصمة الايرانية طهران بانتصار المقاومة الفلسطينة في غزة واجبار الاحتلال على قبول وقف اطلاق النار.

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