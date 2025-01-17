عراقجي يعرب عن أمله في تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي أجريا محادثة هاتفية مساء الخميس لمناقشة التطورات في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.

ورحب عراقجي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف جرائم الكيان المحتل، وشكر مصر على جهودها في هذا الصدد، وأعرب عن أمله في تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق بشكل كامل.

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن ارتياحه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معرباً عن أمله في أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى تخفيف معاناة وآلام أهالي غزة.

/انتهى/