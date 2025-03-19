جواد ماستری فراهانی
١٩ مارس ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٥

بالصور..مرقد الامام علي(ع) في النجف الاشرف يكتسي بالسواد عشية ذكرى استشهاده

عشية ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام) وليالي القدر اكتست مرقده الشريف في النجف الأشرف بالسواد.

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