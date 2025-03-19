مالتي مدیا الصور جواد ماستری فراهانی ١٩ مارس ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٥ بالصور..مرقد الامام علي(ع) في النجف الاشرف يكتسي بالسواد عشية ذكرى استشهاده عشية ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام) وليالي القدر اكتست مرقده الشريف في النجف الأشرف بالسواد. سمات امير المؤمنين الامام علي (ع) مرقد الامام علي (ع) استشهاد الامام علي ليالي القدر النجف الاشرف محتوى ذات صلة حرم الامام الرضا(ع) في ليلة استشهاد الامام الكاظم(ع) مرقد أمير المؤمنين (ع) يتشح بالسواد إحياء لذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) تيمنا باسم اميرالمؤمنين(ع)....أكثر من 4.5 مليون إيراني يحملون اسم "علي"
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