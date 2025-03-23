  1. إيران
  2. المجتمع
٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:٢٠ م

اقامة مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام

اقامة مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام

أقيم مجلس عزاء بمناسبة شهادة الإمام علي عليه السلام، في "حديقة طريقة السيدة الزهراء" عليها السلام في منطقة امام زاده حسن، بحضور جماهيري غفير.

رمز الخبر 1955827
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات