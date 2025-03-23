https://ar.mehrnews.com/news/1955827/ ٢٣/٠٣/٢٠٢٥، ٦:٢٠ م رمز الخبر 1955827 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٣/٠٣/٢٠٢٥، ٦:٢٠ م اقامة مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام أقيم مجلس عزاء بمناسبة شهادة الإمام علي عليه السلام، في "حديقة طريقة السيدة الزهراء" عليها السلام في منطقة امام زاده حسن، بحضور جماهيري غفير. مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام مراسم عزاء لشهادة الإمام علي عليه السلام رمز الخبر 1955827 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة بالصور..مرقد الامام علي(ع) في النجف الاشرف يكتسي بالسواد عشية ذكرى استشهاده موكب عزاء الإمام علي (ع) في سوق أصفهان بالصور...إقامة مراسم العزاء لذكرى استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز فيديو...اقامة مراسم العزاء لذكرى استشهاد الامام الرضا(ع) في مدينة اراك شاهد بالصور والفيديو...الإيرانيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع) في ارجاء الوطن الاسلامي سمات استشهاد الامام علي شهر رمضان ايران
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