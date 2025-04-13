النسيج التاريخي لمحافظة كركان.. كنز من تراث مدينة أستاراباد

يعدّ نسيج استرآباد التاريخي اي كركان حاليا جزءاً من الهندسة التاريخية الدارجة في المنطقة سعتها اكثر من 162 هكتاراً. وما يسمّى الآن النسيج التاريخي لأسترآباد هو انقاض مدينة استرآباد من مساجدها ومخازن المياه وقنوات المياه وممرات المدينة والمنازل.

كانت في المدينة بوابات وخانات كثيرة كبوابات جهل دختر، بسطام، ميدان، فوجرد وسبزه مشهد وهذه الأخيرة من أهمّها. وقد سجّل هذا النسيج الهندسي في قائمة الآثار الوطنية برقم 41 سنة 1310 هجرية. ينقسم هذا النسيج الى قسمي الاداري والسكني وهو باقٍ الى الآن. غالبية المنازل الموجودة في القسم السكني تتعلق بأواخر العهد القاجاري وأوائل العهد البهلوي مثل خانه شيرنكي، تقوي، باقري، مفيديان الخ..