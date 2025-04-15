إنقاذ أحد أفراد طاقم سفينة أجنبية في مياه “عسلويه”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مصطفى حاجي رضائي، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: "بعد تلقي بلاغ طارئ من السفينة المعنية بشأن حالة طبية طارئة لأحد أفراد الطاقم، تم على الفور التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ البحري في عسلويه، وتم إرسال السفينة المنقذة 20 إلى الموقع المحدد."

وأضاف: "وصل فريق الإنقاذ إلى المكان، وبعد تقييم الحالة، استلموا المصاب في الساعة 15:46 وعادوا بسرعة إلى ميناء عسلويه."

وتابع حاجي رضائي: "في النهاية، تم تسليم الشخص المعني إلى سيارة الإسعاف المتواجدة في رصيف بارس في الساعة 16:35، بينما رست السفينة المنقذة 20 في الرصيف في الساعة 16:55."

وأكد حاجي رضائي على الجاهزية التامة لمراكز البحث والإنقاذ البحري في المحافظة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة على مدار الساعة للحفاظ على سلامة البحارة والسفن في مياه الخليج الفارسي.

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