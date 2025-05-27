شیرین سماره
٢٧ مايو ٢٠٢٥ - ١٥:٠٥

إجراء سمفونية "فلك الافلاك" في طهران

قدمت أوركسترا طهران بقيادة نصير حيدريان سيمفونية "فلك الأفلاك" في قاعة وحدت بطهران.

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