إيران الثقافة شیرین سماره ٢٧ مايو ٢٠٢٥ - ١٥:٠٥ Download photos إجراء سمفونية "فلك الافلاك" في طهران قدمت أوركسترا طهران بقيادة نصير حيدريان سيمفونية "فلك الأفلاك" في قاعة وحدت بطهران. سمات الفن الايراني سمفونية حفلة موسيقية محتوى ذات صلة مريوان جنة السياحة في كردستان بالصور، افتتاحية سمفونية "قصة رحلة ارديبهشت" تدريبات اوركسترا طهران السمفونية/صور بالصور.. ماسال بطبيعتها الخلابة والساحرة تجذب السياح من مناطق عدة حفل أوركسترا سمفونية طهران بقيادة ريكاردو موتي/صور شاهد..الطبيعة الثلجية الخلابة والجميلة لمدينة راميان شمال إيران فيديو...الطبيعة الخلابة لبحيرة "ولشت"
تعليقك