https://ar.mehrnews.com/news/1954881/ ٢٥/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٥٩ م رمز الخبر 1954881 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٥٩ م شاهد..الطبيعة الثلجية الخلابة والجميلة لمدينة راميان شمال إيران شاهد في هذا الفيديو الطبيعة الثلجية الخلابة والجميلة لمدينة راميان في محافظة غلستان شمال شرقي ايران. تحميل 6 MB رمز الخبر 1954881 کپی شد محتوى ذات صلة تساقط الثلوج شمال طهران الطقس في لبنان الأحد.. غائم مع انخفاض طفيف بالحرارة وانفراجات واسعة اعتبارًا من بعد الظهر شاهد بالفيديو...تساقط الثلوج يزين "اردبيل" بحلة بيضاء ودرجة الحرارة 7 تحت الصفر سمات هطول الثلج تساقط الثلوج غلستان راميان
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