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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٩ م

شاهد..الطبيعة الثلجية الخلابة والجميلة لمدينة راميان شمال إيران

شاهد..الطبيعة الثلجية الخلابة والجميلة لمدينة راميان شمال إيران

شاهد في هذا الفيديو الطبيعة الثلجية الخلابة والجميلة لمدينة راميان في محافظة غلستان شمال شرقي ايران.

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رمز الخبر 1954881

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