٦ يونيو ٢٠٢٥ - ١١:٠١

تقرير مصور...اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع انحاء إيران

أُقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة في جميع انحاء ايران وبحضور كثيف من الايرانيين.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha