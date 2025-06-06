مالتي مدیا الصور ٦ يونيو ٢٠٢٥ - ١١:٠١ Download photos تقرير مصور...اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع انحاء إيران أُقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة في جميع انحاء ايران وبحضور كثيف من الايرانيين. سمات عيد الاضحى طهران جامعة طهران محتوى ذات صلة إقامة صلاة عيد الأضحى في جامعة طهران 80 ألف مصلٍّ يؤدّون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الحجّاج يؤدّون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى حجة الإسلام أبوترابي فرد: فلسطين وغزة اليوم تحملان راية المقاومة الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعوب الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك
تعليقك