الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعوب الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان في رسالة قادة وشعوب الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك عيد العبودية لله الواحد القهار.

وفي رسالته قال بزشكيان إن عيد الأضحى هو أصدق مظاهر العبادة ورمز التضحية والخضوع أمام الله تعالى ويوم انتصار النبي إبراهيم (عليه السلام) في الاختبار الإلهي.

وأضاف الرئيس الايراني: "آمل أن نشهد ببركات هذا العيد المبارك تزايد وحدة المسلمين ووحدة الصف واعتزاز الأمة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى، وأن نسير في ظل التعاليم الثمينة للدين الإسلامي المستنير والرسول الأعظم سيدنا محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) على طريق التنمية والتقدم في مختلف المجالات".

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