قوات أمريكية أطلقت النار على متظاهرين باكستانيين في كراتشي

أعلنت رويترز في تقرير لها أنه وخلال التظاهرات الشعبية الأخيرة مقابل القنصلية الأمريكية في كراتشي، قامت قوات مارينز أمريكية بإطلاق النار من داخل القنصلية على المتظاهرين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مسؤولين أمريكيين يوم الإثنين، أنه وفي سابقة فريدة من نوعها، قامت قوات المارينز الأمريكية بفتح النار على متظاهرين باكستانيين في كراتشي خلال التظاهرات الأخيرة في نهاية الأسبوع. وهو ما يعد استخدام مفرط للقوة في مركز دبلوماسي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في علاقات البلدين.

خصوصاً في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها باكستان بعد اغتيال قائد الثورة الإٍسلامية في إيران.وحسب رويترز، قام المحتجون على اغتيال الإمام الخامنئي (رض) باقتحام الجدار الخارجي للقنصلية، مما أدى إلى إطلاق نار كثيف و استشهاد عشرة أِشخاص.وبهذا يعتبر هذا التقرير أول تأكيد رسمي على التدخل الأمريكي المباشر في اطلاق النار على المتجين.

حيث أن شركات أمن خاصة تقوم بتأمين البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العادة. وتورط قوات المارينز بإطلاق النار دليل على حجم وجدية الحادث.يذكر أن الباكستان تضم ثاني أكبر عدد شيعة في العالم بعد إيران، وحسب التقارير، قامت السطات الباكستانية يوم الإثنين بحظر التجمعات في البلاد. في حين أن مصادر إعلامية أكدت أن 26 شخصاً استشهدوا خلال الاحتجاجات ضد العدوان العسكري على إيران.

