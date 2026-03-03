  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٩:٢٢ ص

إيرواني: لن نتخلى عن سيادتنا وسندافع عن بلدنا ما دام العدوان مستمراً

إيرواني: لن نتخلى عن سيادتنا وسندافع عن بلدنا ما دام العدوان مستمراً

أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في تصريح للصحفيين أمام مقر مجلس الأمن، إن إيران لا تسعى إلى الحرب، ولا ترغب في تصعيد التوتر، لكنها لن تتخلى عن سيادتها، وطالما استمر العدوان، ستدافع إيران عن نفسها بحزم ومن دون إبطاء.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف: كنا منخرطين في مفاوضات دبلوماسية جادة، مضيفاً أن أمريكا للمرة الثانية فضّلت القوة على الدبلوماسية وانتهكت الميثاق.

وشدد على أن الأمم المتحدة لا يمكنها التزام الصمت، معتبراً أن المساءلة ليست خياراً.

وأوضح أنه لا يوجد أي أساس قانوني يبرر هذا الهجوم، وأن ما يُسمى بـ«الضربة الاستباقية» لا مكان له في القانون الدولي، لافتاً إلى أن حظر اللجوء إلى القوة حظر مطلق، إلا في حالة الدفاع المشروع ضد هجوم مسلح.

وأكد أن إيران تمارس حقها الأصيل في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن ردها قانوني وضروري ومتناسب.

وشدد على أن إيران تستهدف حصراً الأهداف العسكرية للقوات المعادية، ولا تستهدف المدنيين، ولا مصالح الدول المجاورة.

وأضاف أن القانون الدولي يُلزم كل دولة بعدم السماح باستخدام أراضيها لارتكاب أعمال عدوانية ضد دولة أخرى، داعياً الدول الأعضاء إلى ممارسة العناية الواجبة لمنع استخدام أراضيها من قبل قوات أجنبية لشن هجمات على دول أخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1968862

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات