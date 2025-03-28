لحظة بلحظة...مسيرات يوم القدس العالمي في طهران تحت شعار "انا على العهد يا قدس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيسير المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي حسب بيان صادر عن مقر الانتفاضة وإحياء يوم القدس العالمي في مسيرات يوم القدس في طهران العشرة وهي كما يلي:

المسار رقم 1: مسجد الإمام الحسين (عليه السلام).

المسار رقم 2: مسجد أبوذر.

الطريق رقم 3: مسجد مظهري.

الطريق رقم 4: مسجد الإمام زمان (عج).

الطريق رقم 5: مسجد أبي الصدق.

الطريق رقم 6: مسجد المهدي (عج).

الخط رقم 7: مسجد الجواد (عليه السلام).

الطريق رقم 8: مسجد الإمام جعفر صادق (عليه السلام).

الطريق رقم 9: مسجد الأمير (عليه السلام).

الطريق رقم 10: المسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف كلمته اليوم خلال الفعاليات التي ستقام في العاصمة طهران بمناسبة يوم القدس العالمي.