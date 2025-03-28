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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٢٠ ص

فيديو...حضور الشباب الافريقيين في مسيرة يوم القدس العالمي بطهران

فيديو...حضور الشباب الافريقيين في مسيرة يوم القدس العالمي بطهران

حضر الشباب الافريقيين في مسيرة يوم القدس العالمي بطهران دعما لفلسطين والقضية الفلسطينية.

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رمز الخبر 1955955

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