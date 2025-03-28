https://ar.mehrnews.com/news/1955955/ ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٢٠ ص رمز الخبر 1955955 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٢٠ ص فيديو...حضور الشباب الافريقيين في مسيرة يوم القدس العالمي بطهران حضر الشباب الافريقيين في مسيرة يوم القدس العالمي بطهران دعما لفلسطين والقضية الفلسطينية. تحميل 9 MB رمز الخبر 1955955 کپی شد محتوى ذات صلة فيديو..مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة مشهد فيديو..اهالي كردستان يحيون مسيرة يوم القدس العالمي إيران تدعو المسلمين الروس لحضور مسيرات يوم القدس العالمي مسيرة يوم القدس العالمي في مدینة بوشهر جنوب البلاد لحظة بلحظة...مسيرات يوم القدس العالمي في طهران تحت شعار "انا على العهد يا قدس" فيديو.. مشاركة اهالي محافظة البرز في مسيرة يوم القدس العالمي الحكومة الإيرانية: يوم القدس يوم فضح المجرمين سمات يوم القدس العالمي 2025 طهران افريقيا
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