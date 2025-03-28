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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٢ ص

إيران تدعو المسلمين الروس لحضور مسيرات يوم القدس العالمي

إيران تدعو المسلمين الروس لحضور مسيرات يوم القدس العالمي

دعا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، خلال مشاركته في مأدبة إفطار دار الإفتاء المركزية في روسيا، مسلمي البلاد لحضور مراسم إحياء يوم القدس العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء من السفارة الإيرانية في موسكو، انه هنأ جلالي شهر رمضان المبارك وأشار إلى أهمية تسمية يوم القدس العالمي بمبادرة الإمام الخميني (رض)، ودعا جميع المسلمين في روسيا إلى التعبير عن دعمهم لمبادئ المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة جرائم الكيان الصهيوني من خلال حضورهم الواسع والحماسي في هذا اليوم العظيم.

وأضاف: يوم القدس ليس خاصا بفلسطين فقط؛ بل هو يوم صحوة للأمة الإسلامية والدفاع عن العدالة والحرية في جميع أنحاء العالم.

كما أشاد السفير الإيراني في روسيا بالاحترام والاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس الروسي للقرآن الكريم والمجتمع الإسلامي في البلاد، ووصف هذا النهج بأنه علامة على التعايش السلمي بين الديانات الإبراهيمية في ضوء الاحترام المتبادل والتفاعل الأخوي بين أتباع الديانات السماوية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955953

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