احياء ذكرى استشهاد السيد رئيسي ورفاقه في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقام اليوم الخميس (15 مايو) مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي وشهداء الخدمة، بحضور وتجمع مختلف شرائح الشعب، في ساحة الإمام الحسين (ع)، في طهران.

وتم تنظيم هذه المراسم تخليدا لذكرى الشهيد رئيسي، والشهيد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية آنذاك، ومسؤولين آخرين، بما في ذلك ممثل قائد الثورة في تبريز، ومحافظ أذربيجان الشرقية آنذاك، وقائد الحرس الرئاسي، وطاقم الطائرة.

وبدات المراسم بتلاوة ايات من القرآن الكريم وعزف النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية.

وحمل المشاركون اعلام الجمهورية الاسلامية وصور الشهيد رئيسي وشهداء الخدمة.