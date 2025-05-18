رئيس الجمهورية يكرم عائلة الشهيد رئيسي وباقي شهداء الخدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد صباح اليوم في طهران مؤتمر دبلوماسية المقاومة وحفل إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الايراني الراحل الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي وإمام الجمعة في تبريز آية الله السيد محمد آل هاشم ووزير الخارجية الراحل الشهيد حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي والعميد سيد مهدي موسوي وقائد وحدة الحماية الرئاسية والعقيد الطيار سيد طاهر مصطفوي والعقيد الطيار محسن داريوش والرائد الفني بهروز قدمي.

ويشارك في هذا الحفل عائلات هؤلاء الشهداء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى الضيوف الأجانب. ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية خطابا في الحفل.

وفي هذه المراسم تم تكريم عوائل الشهداء من قبل الرئيس بزشكيان، ومحمد مخبر النائب الأول للحكومة الثالثة عشرة والمساعد الحالي لقفائد الثورة الاسلامية، وسعيد أوحدي رئيس لجنة إحياء ذكرى شهداء الخدمة، وحجة الإسلام مصطفى رستمي رئيس هيئة تمثيلية قائد الثورة الاسلامية في الجامعات.

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