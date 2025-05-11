مراسم تأبين "شهداء الخدمة" تقام في ساحة الإمام الحسين (ع) في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء ستقام على أعتاب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد آية الله إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق، ورفاقه الذين استشهدوا في حادث تحطم مروحية، مراسم تأبين في ساحة الإمام الحسين في طهران.

تم تنظيم هذه المراسم تخليدا لذكرى الشهيد رئيسي، وحسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية آنذاك، ومسؤولين آخرين، بما في ذلك ممثل قائد الثورة في تبريز، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وقائد الحرس الرئاسي، وطاقم الطائرة.

أعلن حجة الإسلام والمسلمين السيد محسن محمودي رئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي: ستقام هذه المراسم يوم الخميس 15 مايو 1404 في الساعة الرابعة عصراً في ساحة الإمام الحسين.

وأضاف: خلال "أسبوع الخدمة" من 14 إلى 19 مايو/أيار، تم إعداد برامج خاصة في طهران ومدن أخرى في هذه المحافظة.

وقال محمودي إن لجنة إحياء ذكرى شهداء الخدمة برئاسة محافظ طهران، أعدت خططا واسعة النطاق لهذا الأسبوع.

وتأتي هذه المراسم في الوقت الذي لا تزال فيه حادثة تحطم المروحية في أرديبهشت عام 1403 ميلادي، والتي أدت إلى استشهاد الرئيس ومرافقيه، في دائرة اهتمام المجتمع الايراني.

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