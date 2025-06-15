موجة ثالثة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصلت إيران شن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على مواقع في إسرائيل فجر اليوم الأحد وضربت مبان في تل أبيب،أن إيران استخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في هجوم الجديد على حيفا وتل أبيب.

وأعلن مسؤول أمني إيراني أن طهران تعد نفسها لمواجهة مستمرة وستصعد هجماتها، في حين أسفر الهجوم الإيراني الأخير عن سقوط 4 قتلى و13 جريحا شمال إسرائيل وفق الإعلام الإسرائيلي.

وأكد المسؤول الأمني الإيراني، أن طهران لم تبدأ الحرب لكنها "هي من ستحدد نهاية هذا العدوان"، مشيرا إلى أن نتيجة حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لن تكون أقل من إنهاء حكومته ونظامه السياسي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن عملياته الهجومية ستستمر بشكل أشد وأوسع "في حال استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني". وأشار إلى استهداف منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة في إسرائيل بمجموعة من الصواريخ.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نشوب حريق في منشأة إستراتيجية قرب حيفا، وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن إيران أطلقت أكثر من 50 صاروخا باليستيا.

وفي أحدث الهجمات فجر اليوم الأحد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابات مباشرة في 4 مباني على الأقل في تل أبيب وسط مخاوف من وجود محتجزين داخلها.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب، وسمعت صفارات الإنذار في منطقة نتانيا وهرتسليا شمال تل أبيب الكبرى وذلك بالتزامن مع موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات، وطالبت جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة.