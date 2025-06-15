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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٣٣ ص

"إسرائيل" تطلب من واشنطن الانضمام إلى الضربات ضد إيران

"إسرائيل" تطلب من واشنطن الانضمام إلى الضربات ضد إيران

أكد مسؤول أميركي لموقع "والاه" الإسرائيلي، يوم السبت، أن "إسرائيل" طالبت من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام المباشر في الهجمات ضد إيران، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة لا تفكر حالياً في اتخاذ هذه الخطوة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لمصدرين إسرائيليين للموقع، قدمت "إسرائيل" خلال الساعات الـ48 الماضية طلباً رسمياً للولايات المتحدة بالمشاركة في الهجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة الدعم الأميركي لتدمير منشأة "فوردو" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم الواقعة داخل أعماق جبل في قم.

وقال المصدران إنّ "إسرائيل" لا تملك قنابل خارقة للتحصينات بالقوة المطلوبة من أجل تدمير هذه المنشأة، كما لا تملك قاذفات استراتيجية قادرة على حملها. وأضافا أنّ الولايات المتحدة لديها اثنتان بمدى تحليق إلى إيران.

وصرح المصدر إسرائيلي للموقع، إن "الرئيس ترامب ألمح في مكالمة أجراها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأيام التي سبقت بدء العملية ضد إيران، إلى انه سيتدخل في الحرب إذا كان هناك حاجة".

/انتهى/

رمز الخبر 1959338

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