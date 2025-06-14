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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٤٥ ص

عدوان صهيوني على مستودع نفط في طهران

عدوان صهيوني على مستودع نفط في طهران

اندلعت النيران في مستودع نفط في منطقة شهران بالعاصمة الإيرانية طهران بعد تعرضه لقصف صاروخي إسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مقذوفا إسرائيليا سقط قبل دقائق على مستودع نفط في منطقة شهران غربي طهران، ما أدى إلى اندلاع حريق في ذلك المجمع.

وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أيضاً أن كمية الوقود الموجودة في هذين الخزانين ليست كبيرة.

وجاء في بيان وزارة النفط: "في أعقاب الاعتداءات الأخيرة، استهدف الكيان الصهيوني مستودع نفط شهران وخزان وقود جنوب طهران. وفور وقوع الحادث، وصلت فرق العمليات والإنقاذ إلى موقع الحادث. ووفقًا للتقارير الأولية، لم تكن كمية الوقود في هذين الخزانين كبيرة، والوضع تحت السيطرة التامة. وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقًا".

/انتهى/

رمز الخبر 1959332

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