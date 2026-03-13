مسيرة يوم القدس العالمي في طهران؛ صرخة الشعب الرافضة للمحور الصهيوني الأمريكي منذ 47 عامًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يُعدّ يوم القدس العالمي أحد أعظم مظاهر تخليد ذكرى مؤسس الثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام روح الله الموسوي الخميني، الذي غرس روح معارضة الصهيونية العالمية ومواجهة الإمبريالية الدولية في قلب العالم الإسلامي وشعوب العالم الساعية للحرية، وحافظ عليها حيةً كقيمة مقدسة.

ومع مرور الزمن، بلغ هذا الصدام ذروته التاريخية، واليوم، تُجسّد الحرب بين الجبهة الإسلامية والجبهة الصهيونية الأمريكية هذا الصدام الإنساني، وهو صراعٌ ينبع من الهوية والعقيدة.

اليوم، وفي الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، بينما يُحيي الشعب الإيراني أمام أنظار العالم ذكرى مرور 14 يومًا على المواجهة مع الجبهة الصهيونية الأمريكية في شكل حرب رمضان، يتواجد الشعب، مُواصلًا هذا التقليد سنويًا، في ساحات وشوارع ومصليات المدن الإيرانية، مُرددين هتافات "الموت لإسرائيل والموت لأمريكا" بأعلى صوت وحزم.

ستُقام هذه المسيرة في طهران ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، بمشاركة مختلف فئات الشعب، من الموالين والثوار.

ويلي أدناه أهم الأخبار والصور لهذه المسيرة في طهران، عاصمة الجمهورية الاسلامية: