الموجة ٤٤ من عملية الوعد الصادق..الحرس الثوري: تحرير القدس قريب والانتصار في متناول يد الاحرار

وافادت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية ان الموجة 44 من عمليات "الوعد الصادق 4" نفذت بنداء "يا صادق الوعد" ضد قواعد الاميركيين والصهاينة احياء لذكرى شهداء طريق القدس خاصة سيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس والمجاهد الكبير السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين واسماعيل هنية ويحيى السنوار، على اعتاب يوم القدس العالمي.

واضافت: جرت هذه العملية بصورة مستمرة وشاملة باطلاق وابل من الصواريخ النقطوية وفوق الثقيلة "خرمشهر" و"خيبر شكن" و"فتاح" و"عماد" و"قدر" وطائرات مسيرة انقضائضية ضد الاهداف الصهيونية شمال الاراضي المحتلة وكريات شمونا وخِدرا وحيفا وكذلك الاسطولة الاميركي البحري الخامس وسائر قواعد الجيش الاميركي الارهابي فجر يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقالت: سنشهد يوم قدس عالمي مختلفا هذه المرة. تحرير القدس قريب والانتصار في متناول ايدي الاحرار والمستضعفين في العالم.

