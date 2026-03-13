العميد فدوي: توازنات القوة بالمنطقة تغيرت لصالح جبهة المقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء، واشار فدوي في كلمته الى الاضرار التي تكبدتها القوات المعتدية واكد بان معادلات القوة تغيرت لصالح جبهة المقاومة في المنطقة وان هذا التحول يشكل البداية لانهيار هيمنة اميركا الخاوية في غرب اسيا.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري: ببركة دماء الشهداء وقلوب الشعب الطاهرة فقد شاء الله ان يمنح نصرا كبيرا للشعب الايراني في شهر رمضان المبارك، ليشهد العالم كله هزيمة الشيطان الاكبر امام الشعب الايراني والثورة الاسلامية.

واكد باننا الان على اعتاب تحقيق انتصار كبير وقال: على مدى الاعوام الـ 47 الماضية كانت الاعتداءات تجري من قبل من ينوب عن الشيطان الاكبر الا ان اميركا دخلت الساحة بنفسها هذا العام ولا شك انها ستخرج من المنطقة بهزيمة نكراء.

وقال: على الاعداء ان يعلموا بان الشعب الايراني لن يالو جهدا في طريق العزة والشموخ وان وعد الله في نصره للمؤمنين سيتحقق.

