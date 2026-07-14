إقامة مراسم تأبين القائد الشهيد في مصلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت مراسم إحياء ذكرى قائد الثورة الشهيد بحضور حاشد ومؤثر لآلاف الأشخاص من مختلف شرائح المجتمع في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران. وقد شهدت هذه المراسم الروحية، التي بدأت رسميًا بتلاوة آيات من القرآن الكريم وإنشاد النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترحيبًا غير مسبوق من مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية والتطوعية والشبابية.

وذكر التقرير أن أجواء مصلى طهران اليوم سادت فيها مشاعر الحزن والفخر، حيث أكد المشاركون، حاملين اللافتات والأعلام وصور القائد الشهيد، مجددًا ولاءهم لمبادئ الثورة واستمرار نهجه.

في هذه المراسم، التي سيحضرها أيضاً عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، من المقرر أن يلقي متحدثون بارزون كلماتٍ تتناول شخصية الشهيد الجليل وأفكاره السياسية ومبادئه.