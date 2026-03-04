تأجيل مراسم الوداع مع جثمان الامام الشهيد الخامنئي في مصلى الامام الخميني

وأفادت وكالة مهى للأنباء، انه تم تأجيل مراسم الوداع مع جثمان الامام الشهيد آية الله الخامنئي في مصلى الامام الخميني في طهران، وسيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لاحقاً.

صرح حجة الإسلام محمودي، رئيس مجلس تنسيق الدعاية في محافظة طهران، بشأن موعد مراسم وداع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد: "نظراً للحاجة إلى حضور حاشد ومهيب من جميع أنحاء البلاد في مصلی طهران، وكثرة الطلبات للمشاركة في هذه المراسم الروحانية، ونظراً لضرورة توفير البنية التحتية والترتيبات اللازمة لإقامتها على أكمل وجه، فقد تم تأجيل موعد المراسم إلى أجل غير مسمى".

وأضاف: "وبناءً على ذلك، سيصدر مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية بياناً رسمياً يدعو فيه إلى إقامة المراسم في أقرب فرصة ممكنة وبعد استيفاء الشروط اللازمة. وفي الوقت نفسه، مع تقديرنا للحضور الجماهيري الكبير والمتواصل ليلاً في الساحات والشوارع في جميع أنحاء البلاد - والذي انعكس أيضاً في التقارير المنشورة - نؤكد أن الشعب الكريم سيواصل حضوره بقوة وحزم، ضمن إطار البرامج المعلنة".

قال محمودي: "لا شك أن كل هذه المراسم والبرامج ستكون تعبيراً عن التبجيل والاحترام لمكانة الإمام الشهيد الرفيعة. وبإذن الله، حالما تتهيأ الظروف، سيتم توفير المعلومات اللازمة، وسيتشرف الشعب الإيراني الكريم باستضافة مراسم وداع جثمان الإمام الشهيد.

هذا وكان قد اعلن رئيس المجلس التنسيقي للمنظمة الدعاية الاسلامية في طهران انه سيستضيف مصلى الامام الخميني عشاق الامام الشهيد آية الله العظمى الخامنئي لمدة ثلاثة ليالي للوداع مع جثمان سماحته.

