بحضور شعبي ورسمي.. اقامة مراسم أربعين تشييع الامام الشهيد في مصلى طهران

ووفقًا لمراسل وكالة مهر، يُقيم قائد الثورة الإسلامية مراسم إحياء الذكرى الأربعين لتشييع ومواراة الثرى لقائد الثورة الشهيد، في مصلى الإمام الخميني (رحمه الله) بطهران، بحضور حشد غفير من محبي الإمام الشهيد.

وإلى جانب حشود المواطنين، يحضر هذه المراسم المباركة والروحانية عدد كبير من المسؤولين العسكريين ومسؤولين حكوميين.

ومن بين المسؤولين والشخصيات الحاضرة في المراسم أبناء القائد الشهيد للثورة الإسلامية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، حجة الإسلام محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس، حجة الإسلام سيد حسن الخميني، أمين مرقد الإمام الخميني (رحمه الله)، عباس علي كدخدايي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن باك نجاد، وزير النفط، علي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم،